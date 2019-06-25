У Зеленского прекратили "расследование" плагиата речи Порошенко
"Не было задачи найти и наказать виновных".
В Офисе президента Владимира Зеленского прекратили служебное расследование инцидента с плагиатом речи пятого президента Петра Порошенко во время выступления в Брюсселе. Об этом сообщает издание theБабель со ссылкой на офис президента.
"Не было задачи найти виновных и наказать по всей строгости. Была задача разобраться в ситуации. Что и произошло", - сказано в сообщении.
Решение прекратить служебное расследование принял заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Причиной инцидента была склонность работников к использованию стереотипных подходов и имеющихся наработок, а не сознательное намерение компрометации должностных лиц или украинской внешней политики в целом", - пояснили в ОП.
Собеседник подчеркнул, что текст речи Зеленского "отвечал принципам внешней политики Украины и подчеркивал преданность курсу Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию".
Напомним, 5 июня во время встречи с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе Владимир Зеленский произнес речь, которая частично совпала с речью Петра Порошенко. В команде президента это сначала называли "диверсией" со стороны МИД. В случае подтверждения плагиата в команде Зеленского обещали сделать "жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы".
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