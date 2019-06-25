У Зеленского прекратили "расследование" плагиата речи Порошенко

"Не было задачи найти и наказать виновных".

В Офисе президента Владимира Зеленского прекратили служебное расследование инцидента с плагиатом речи пятого президента Петра Порошенко во время выступления в Брюсселе. Об этом сообщает издание theБабель со ссылкой на офис президента.

"Не было задачи найти виновных и наказать по всей строгости. Была задача разобраться в ситуации. Что и произошло", - сказано в сообщении.

Решение прекратить служебное расследование принял заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Причиной инцидента была склонность работников к использованию стереотипных подходов и имеющихся наработок, а не сознательное намерение компрометации должностных лиц или украинской внешней политики в целом", - пояснили в ОП.

Собеседник подчеркнул, что текст речи Зеленского "отвечал принципам внешней политики Украины и подчеркивал преданность курсу Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию".