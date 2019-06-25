Зеленский переназначил руководство АП на аналогичные должности в Офисе президента
Андрей Богдан теперь не глава Администрации, а руководитель Офиса.
Президент Владимир Зеленский переназначил руководство Администрации президента на аналогичные должности в Офисе президента.
Об этом говорится в ряде указов, подписанных президентом 25 июня.
Андрей Богдан теперь не глава Администрации, а руководитель Офиса президента Украины.
Его первым заместитетелем остается Сергей Трофимов, заместителями - Алексей Гончарук, Юрий Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко.
Алексей Днипров - руководитель аппарата Офиса президента.
Напомним, 20 июня Зеленский создал Офис президента вместо Администрации.
Администрация президента Украины существовала с 1991 году, ее создал первый президент Леонид Кравчук. Третий президент Виктор Ющенко на второй день после вступления в должность переименовал АП в Секретариат президента, но четвертый президент Виктор Янукович сразу после инаугурации вернул название АП.
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