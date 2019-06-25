Украина отозвала посла при Совете Европы для консультаций

"СЕ потеряла наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно".

Украина отозвала посла при Совете Европы для консультаций
Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба
Фото: Радиосвобода

Министерство иностранных дел Украины отозвало посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.

Об этом говорится в фейсбуке министра Павла Климкина.

Он заявил, что Украина не будет отказываться от участия в Совете Европы в связи с возвращением роSSийской делегации в ПАСЕ, но вынуждена пересмотреть стратегию и тактику своей работы.

"Я не собираюсь подталкивать наших парламентариев к принятию решений о формате их участия в ПАСЕ. И политически, и эмоционально в этой ситуации нам нечего искать. Поэтому приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ в жертву РоSSии и ее друзьям. Куда сложнее, собственно, с Советом Европы - это наш юридический и человеческий долг участвовать в ее механизмах защиты прав человека. Хотя арсенал этих механизмов далеко не идеален, но важный. Во всем остальном СЕ потеряла наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера усилий для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия поняла, тактика тоже, но доточим вместе", - написал Климкин.

Он добавил, что решение о возвращении роSSийской делегации не связано с избранием президентом Владимира Зеленского. Его приняли до президентских выборов и утвердили бы и в случае победы Петра Порошенко.

"Особенно обидно, что все это произошло при французском председательстве в СЕ. Быть страной-основателем Нормандского формата и разворачивать красную дорожку перед роSSийскими депутатами без выполнения РФ никаких из выдвинутых условий - это, простите за мой французский, полный mauvais ton. Просто тотальный когнитивный диссонанс, который еще аукнется всей Европе", - написал Климкин.

Напомним, ночью 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает РоSSийской Федерации право голоса на заседаниях. Решение поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.


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