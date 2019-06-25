Закон, упрощающий получение гражданства иностранцам-добровольцам, вступит в силу 25 августа

Закон отменяет требование беспрерывного проживания в Украине на протяжении последних 5 лет и владение украинским языком.

Закон, упрощающий получение гражданства иностранцам-добровольцам, вступит в силу 25 августа
Фото: mil.gov.ua

Закон об упрощении получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, вступит в силу 25 августа.

Этот закон опубликован 25 июня в парламентской газете "Голос Украины" и вступит в силу через два месяца после его публикации.

Согласно закону, иностранцы, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины смогут получить вид на временное проживание, при этом отсутствие места проживания в Украине не будет причиной в отказе предоставления вида.

Доказательством участия в конфликте для иностранцев будет справка от Министерства обороны и органа исполнительной власти, в подчинении которого находятся вооруженные формирования, а также справка от командира подразделения или решение суда.

Таким образом, иностранцы-добровольцы смогут по их ходатайству получить украинское гражданство. Кроме того, для этих лиц закон отменяет требование беспрерывного проживания на законных основаниях на территории Украины на протяжении последних 5 лет и владение украинским языком.

От добровольцев из страны агрессора запрещается требовать предоставление документов, для получения которых необходимо обращаться в органы такой страны или находиться на ее территории. Иностранцы-добровольцы также не могут быть добровольно или принудительно возвращены в страну происхождения или третью страну, выданы другому государству для отбывания наказания, если такая страна признана Украиной государством-агрессором.

Напомним, Верховная Рада приняла этот законопроект 6 июня. За его принятие проголосовали 230 депутатов при минимально необходимых 226.


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