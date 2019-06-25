В Харькове снова облили краской памятник УПА

Полиция проводит проверку.

В Харькове снова облили краской памятник УПА
В Харькове снова облили краской памятник УПА
Фото: hk.npu.gov.ua

В Молодежном парке в Харькове в очередной раз испортили памятник героям Украинской повстанческой армии.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 24 июня около 16:30. На место выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела. Как выяснилось, монумент залили красной краской.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Собран первичный материал. В настоящее время проводится проверка", - сообщили в полиции.

Напомним, этот памятник неоднократной становился предметом атаки вандалов. 13 октября 2017 года его облили красной краской, 13 февраля 2018 года на нем нарисовали полосы белого и красного цвета, а в конце июня 2018 года - пытались взорвать.

В августе прошлого года монумент в очередной раз обливали красной краской.


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