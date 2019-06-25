Гройсман выступил за еще одни досрочные выборы в Раду

Премьер считает "честным по отношению к людям" уменьшить количество нардепов до 250.

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Верховную Рады после внесения изменений в Конституцию, которым будет сокращенно количество народных депутатов.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

"Необходимо сейчас провести досрочные выборы, необходимо изменить конституцию и после полного периода времени идти сразу на досрочные выборы, для того, чтобы перегрузить парламент, сделать 250 депутатов. Тогда это будет честно по отношению к людям", - цитирует Гройсмана Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что его политическая сила партия "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживает такое развитие событий.

По его мнению, сэкономленные средства от сокращения количества депутатов парламента можно будет направить на другие сферы экономики.

Как сообщалось, 7 июня Гройсман возглавил список "Украинской стратегии" на внеочередных выборах Рады.

"Украинская стратегия" не будет выдвигать кандидатов в депутаты Верховной Рады по мажоритарным округам.