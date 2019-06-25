Порошенко предложил изменить официальное название Грузии на Сакартвело

Экс-президент призвал правительство снизить авиационные сборы на рейсы в Грузию.

Петр Порошенко предложил Министерству иностранных дел Украины начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело.

Такую инициативу пятый президент Украины обнародовал на своей странице в Facebook.

"По моему мнению, МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело", - отметил Порошенко.

По словам экс-президента, его политическая сила "Европейская солидарность" полностью солидарна с народом Грузии, который сопротивляется роSSийскому империализму и борется с оккупацией.

Порошенко подчеркнул, что сейчас очень важно помочь стране, которая так же, как и Украина, много лет борется с роSSийской агрессией.

Также политик призвал правительство снизить авиационные сборы на рейсы в Грузию.

"Обращаюсь к правительству Украины и Министерству инфраструктуры с предложением предоставить в этот период скидку на аэронавигационные и аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина-Грузия-Украина", - отметил Порошенко.

Он добавил, что авиакомпании могли бы снизить цены на билеты.

Порошенко призвал украинцев, при выборе отдыха за границей, ехать в Грузию.

"Сейчас Москва хочет снова экономически ослабить Грузию, блокируя воздушное сообщение и наносит удар по туристической Грузии", - подчеркнул экс-президент.

Он отметил, что сейчас важно не оставлять в беде грузинских братьев.

"Поддержать Сакартвело - значит поддержать Украину!", - добавил политик.

Напомним, 20 июня в Грузии начались массовые акции протеста. В ночь на пятницу полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации в центре города.

АнтироSSийский митинг в Тбилиси стал протестом против действий депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершили акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.

21 июня РоSSия заявила о прекращении полетов в Грузию и призвала МИД эвакуировать из страны всех туристов. Президент РФ Путин подписал соответствующий указ. Грузинские авиакомпании также не смогут летать в РФ с 8 июля.

Кроме того, 24 ибюня самая крупная сеть кинотеатров в Грузии - Cavea - прекратила показы фильмов на русском языке.

Название "Грузия" считает русифицированным. "Сакартвело" происходит от основного центрального грузинского региона Картли (Иберии). Самая ранняя ссылка на "Сакартвело" встречается в 800 году. "Георгия" происходит от персидского обозначения грузин - "гург".