Сотрудника Госпогранслужбы арестовали за содействие в подготовке к теракту

Мужчина незаконно получал конфиденциальную информацию в отношении потерпевшего и его родственников.

Сотрудник Государственной пограничной службы арестован за содействие в подготовке теракта против сотрудника спецслужб.

Пресс-служба Генпрокуратуры сообщает, что разоблачен действующий военнослужащий Госпогранслужбы, который на протяжении 2017-2019 годов, используя свое служебное положение, незаконно получал из информационно-поисковых баз данных конфиденциальную информацию в отношении потерпевшего и его близких родственников, которая передавалась террористам.

12 июня ему было сообщено о подозрении в пособничестве в незаконченном покушении на террористический акт по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 258 УК Украины.

В этот же день Печерским районным судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Сообщается, что в уголовном производстве по факту покушения на террористический акт против военнослужащего одного из разведывательных органов Украины, в котором Главной военной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство, арестованы двое исполнителей преступления (граждане РФ) и шесть их пособников (все граждане Украины).

Расследование в уголовном производстве продолжается, принимаются исчерпывающие меры, направленные на установление всех лиц, причастных к этому особо тяжкому преступлению.

Санкция ч. 3 ст. 258 УК Украины ("Террористический акт") предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.