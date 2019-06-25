Премьер Великобритании поддержала снятие санкций с РоSSии в ПАСЕ

Отвечая на вопрос председателя группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании депутата Джона Витингдейла, не беспокоит ли ее возвращение роSSийской делегации права голоса в ПАСЕ в то время, как РоSSия продолжает оккупацию Крыма.
Мэй ответила, что Британия не признает незаконную аннексию Крыма Россией.
"Мы не признаем незаконную аннексию Крыма. Как мой коллега знает, есть отличные подходы относительно членства РоSSии в Совете Европы, они не платят финансовых взносов. Но вопрос также состоит в том, что членство РоSSии в Совете Европы является одним из нескольких имеющихся у международного сообщества путей, чтобы держать РоSSию ответственной за нарушения прав человека", - сказала Тереза Мэй.
Ранее член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Леонид Емец рассказал, какие страны выступили за возвращение делегации РоSSии в ПАСЕ.По его словам, за РоSSию выступают Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Монако. Против РоSSии - Украина, Великобритания, Польша, Грузия, Литва.
Напомним, с 2014 года роSSийская делегация в ПАСЕ лишена основных полномочий. На заседании 9 октября 2018 года как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать РоSSии право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год.
В апреле 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы", которая изначально имела целью снятия санкционного давления с РФ.
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