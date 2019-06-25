Премьер Великобритании поддержала снятие санкций с РоSSии в ПАСЕ

Мэй считает, что сохранение РФ в Совете Европы позволит наказать РоSSию за нарушение ею прав человека.

Премьер Британии Тереза Мэй поддержала возвращение права голоса роSSийской делегации в ПАСЕ/

Во время выступления перед депутатами Палаты общин она заявила, что сохранение РФ в Совете Европы позволит наказать РоSSию за нарушение ею прав человека.

Видео выступления обнародовало посольство Украины в Великобритании.

#Russia 's return to #PACE unfortunately will not help ordinary #Russian citizens as #Putin has no respect of the rule of law. Russia must respect European values and international law before being allowed back to PACE, not vice versa #SaveCouncilEurope @pace @coe pic.twitter.com/Tbf4SNawN7 — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 24 июня 2019 г.

Отвечая на вопрос председателя группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании депутата Джона Витингдейла, не беспокоит ли ее возвращение роSSийской делегации права голоса в ПАСЕ в то время, как РоSSия продолжает оккупацию Крыма.

Мэй ответила, что Британия не признает незаконную аннексию Крыма Россией .

"Мы не признаем незаконную аннексию Крыма. Как мой коллега знает, есть отличные подходы относительно членства РоSSии в Совете Европы, они не платят финансовых взносов. Но вопрос также состоит в том, что членство РоSSии в Совете Европы является одним из нескольких имеющихся у международного сообщества путей, чтобы держать РоSSию ответственной за нарушения прав человека", - сказала Тереза Мэй.

Ранее член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Леонид Емец рассказал, какие страны выступили за возвращение делегации РоSSии в ПАСЕ .По его словам, за РоSSию выступают Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Монако. Против РоSSии - Украина, Великобритания, Польша , Грузия, Литва.

Напомним, с 2014 года роSSийская делегация в ПАСЕ лишена основных полномочий. На заседании 9 октября 2018 года как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать РоSSии право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год.