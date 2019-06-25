В Грузии 10 полицейских, участвовавших в разгоне протестов, отстранили от работы

Во время столкновений в Тбилиси 20 июня пострадали 240 человек: 160 протестующих и 80 полицейских.

В Грузии 10 полицейских, участвовавших в разгоне протестов, отстранили от работы
Фото: twitter.com

Полиция Грузии отстранила от работы 10 сотрудников из-за возможных нарушений во время разгона протестов у здания парламента страны 20 июня.

Материалы по этим полицейским будут направлены в Генпрокуратуру Грузии, передает Радіо Свобода.

Генпрокуратура сообщила о возбуждении дела по статье о превышении служебных полномочий с применением насилия во время протестов и попросила общественность дать показания относительно возможных нарушений.Во время столкновений в Тбилиси 20 июня пострадали 240 человек: 160 протестующих и 80 полицейских.

В четверг, 20 июня, в Грузии начались массовые акции протеста. В ночь на пятницу полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации в центре города. Участники митинга, требовавшие отставки членов правительства, пытались прорваться во двор здания парламента.

АнтироSSийский митинг в Тбилиси стал протестом против действий депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершили акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.

В пятницу стало известно, что спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку в связи с массовыми протестами.

Также власти страны согласились на то, чтобы парламентские выборы в Грузии 2020 года прошли по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере.


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