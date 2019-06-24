Емец назвал делегации, которые поддерживают возвращение РоSSии в ПАСЕ

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Леонид Емец рассказал, какие страны выступили за возвращение делегации РоSSии в ПАСЕ .

Об это он написал в Фейсбуке.

"Сейчас проходит заседание регламентного комитета ПАСЕ . Четко видно как делегации поделились на тех кто за возвращение РоSSии и тех, кто против. За РоSSию: Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Монако. Против РоSSии: Украина, Великобритания, Польша , Грузия, Литва", - сообщил Емец.

"Вот такие расклады на сейчас. Конечно это далеко не вся Ассамблея, но просто невооруженным глазом видно как изменилась ситуация после решения Комитета министров Совета Европы. Те из делегатов, которые раньше аккуратно выступали против РоSSии в ПАСЕ , теперь вынуждены поддерживать решения собственных правительств", - добавил он.

При этом Емец отметил ,что есть несколько вариантов противодействия роSSийскому реванша.

"Сейчас мы подали около 200 поправок. Будем бороться за каждую. Если пройдет хоть одна из тех, которые меняют определенные пункты регламента, то сможем нивелировать всю резолюцию. Должен сказать, что это грустно смотреть как Совет Европы сама уничтожает собственную сущность. Те принципы и ценности ради которых эта международная организация и была создана. Принципы которые должны быть важнее денег", - добавил он.

Напомним, с 2014 года роSSийская делегация в ПАСЕ лишена основных полномочий. На заседании 9 октября 2018 года как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать РоSSии право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год.