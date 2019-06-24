Порошенко получит опцион на покупку "Прямого"

Экс-президент и владелец канала встретились с журналистами.

Порошенко получит опцион на покупку "Прямого"
Фото: gordonua.com

Владелец телеканала "Прямой" Владимир Макеенко заявил, что бывший президент Петр Порошенко получит опцион (первоочередное право) на покупку телеканала.

Об этом в комментарии "theБабелю" сказала соратница Порошенко, депутат Верховной Рады Виктория Сюмар.

"Опцион - это право первой покупки. Если будет ситуация с продажей, то он готов. Чтобы не было монополии в руках Медведчука", - сказала она.

Условия опциона нардеп не сообщила.

По ее словам, 24 июня экс-президент встречался с коллективом "Прямого" из-за слухов о возможной продаже канала Виктору Медведчуку. "Речь шла о том, что Медведчук не купит канал", - рассказала Сюмар.

Во время предвыборной президентской кампании канал "Прямой" откровенно поддерживал Порошенко, которому также принадлежит "5 канал".

Напомним, 14 июня стало известно, что владельцем информационного телеканала Zik стал соратник Виктора Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина". На базе своих медиаактивов он собирается создать новый медиахолдинг под названием "Новости".

После этого появились слухи, что Козак может приобрести также "Прямой" и "5 канал".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходитГеращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходит
В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий ТымчукВ Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
В Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу РоSSииВ Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу РоSSии
Фигурант дела об убийстве Гандзюк Мангер попросил о встрече с ЗеленскимФигурант дела об убийстве Гандзюк Мангер попросил о встрече с Зеленским
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко: лично против меня ни одно уголовное дело не возбужденоПорошенко: лично против меня ни одно уголовное дело не возбуждено
Порошенко прокомментировал иск РПЦ с требованием отменить регистрацию ПЦУПорошенко прокомментировал иск РПЦ с требованием отменить регистрацию ПЦУ
"Голос" обошел партии Порошенко и Тимошенко по рейтингу"Голос" обошел партии Порошенко и Тимошенко по рейтингу
Порошенко: РоSSия через Медведчука требовала освободить убийц, которые не имели отношения к ОРДЛОПорошенко: РоSSия через Медведчука требовала освободить убийц, которые не имели отношения к ОРДЛО
Партия Порошенко предостерегла своих депутатов в Харькове от поддержки проспекта ЖуковаПартия Порошенко предостерегла своих депутатов в Харькове от поддержки проспекта Жукова
Гройсман заявил, что партии Порошенко и Тимошенко должны отойти в прошлоеГройсман заявил, что партии Порошенко и Тимошенко должны отойти в прошлое
Гройсман пожаловался на "враждебную" правоохранительную систему при ПорошенкоГройсман пожаловался на "враждебную" правоохранительную систему при Порошенко
Яценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборыЯценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборы
Вятрович присоединился к команде ПорошенкоВятрович присоединился к команде Порошенко
"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга""Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
Последние новости
Подгружаем последние новости