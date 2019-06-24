Первый замглавы Нацполиции призвал Раду принять закон против педофилов

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин призвал Верховную Раду принять законопроект №6607 об усилении наказания за сексуальные преступления против детей и открытом реестре педофилов, как в Польше .

Об этом сообщила пресс-служба МВД .

По его словам, этот закон имеет важное превентивное значение.

"Для насильника страшнее всего стать узнаваемым. Это я могу сказать утверждать на своем опыте работы в криминальном блоке полиции. Когда преступник узнаваемый, он волнуется, знает, что может быть потом. А [в противном случае] когда он отсидел, он выходит и снова насилует. И это каждый раз", - заявил Аброськин.

Полицейский считает, что сегодня Верховная Рада принимает законы, которые менее приоритетны по сравнению с защитой детей. "Мы принимаем законы о евробляхах... Перекрыли дорогу - мы проводим внеочередную сессию, а убили Дарью Лукьяненко - это никого не волнует", - пожаловался Аброськин.

Он считает, что право преступников на защиту персональных данных не может быть препятствием для принятия этого закона.