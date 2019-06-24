Первый замглавы Нацполиции призвал Раду принять закон против педофилов

"Перекрыли дорогу - проводим внеочередную сессию, а убили Дарью Лукьяненко - это никого не волнует".

Первый замглавы Нацполиции призвал Раду принять закон против педофилов
Фото: npu.gov.ua

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин призвал Верховную Раду принять законопроект №6607 об усилении наказания за сексуальные преступления против детей и открытом реестре педофилов, как в Польше.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По его словам, этот закон имеет важное превентивное значение.

"Для насильника страшнее всего стать узнаваемым. Это я могу сказать утверждать на своем опыте работы в криминальном блоке полиции. Когда преступник узнаваемый, он волнуется, знает, что может быть потом. А [в противном случае] когда он отсидел, он выходит и снова насилует. И это каждый раз", - заявил Аброськин.

Полицейский считает, что сегодня Верховная Рада принимает законы, которые менее приоритетны по сравнению с защитой детей. "Мы принимаем законы о евробляхах... Перекрыли дорогу - мы проводим внеочередную сессию, а убили Дарью Лукьяненко - это никого не волнует", - пожаловался Аброськин.

Он считает, что право преступников на защиту персональных данных не может быть препятствием для принятия этого закона.

"Мы постоянно говорим с правозащитниками о защите персональных данных педофилов, но ни один правозащитник не говорит ничего о защите ребенка. Вот это ужасно! В Польше министр юстиции сказал, что для них на первом месте защита детей и нас не волнует защита педофилов. А у нас на первом месте защита педофилов, и пока так будет, мы будем ежедневно хоронить наших детей", - сказал Аброськин.


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