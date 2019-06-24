Князев уволил двух высокопоставленных чиновников Винницкой полиции из-за убийства Комарницкого

Уволены Начальник ГУНП Юрий Педос и его зам Сергей Сокирян.

Глава Национальной полиции Сергей Князев уволил начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса и его зама Сергея Сокиряна из-за убийства полицейскими активиста "Гражданской позиции" Александра Комарницкого.

Об этом Князев заявил сегодня сказал на брифинге в Виннице, сообщает агентство "Украинские новости".

Князев отметил, что удовлетворил рапорт Педоса об отставке, вместо него назначен и.о. начальника ГУ Нацполиции в Винницкой области Руслан Мороз.

Кроме того, уволен с должности и из органов полиции замначальника областной полиции Сокирян. Вместо него назначен Игорь Мандрикович - начальник областного подразделения внутренней безопасности полиции.

К дисциплинарной ответственности привлечены еще 4 начальников районного отдела полиции.

Напомним, 23 июня активист политической партии "Гражданская позиция" Александр Комарницкий умер после избиения полицейскими в Виннице. Он находился в коме с 11 июня.

Конфликт произошел из-за того, что активист "Гражданской позиции" якобы отказался быть понятым по требованию полиции.

22 июня суд отпустил под домашний арест полицейского, подозреваемого в избиении Комарницкого.

Сегодня во второй половине дня активисты в Виннице планировали митинг у управления полиции.