Князев уволил двух высокопоставленных чиновников Винницкой полиции из-за убийства Комарницкого

Уволены Начальник ГУНП Юрий Педос и его зам Сергей Сокирян.

Князев уволил двух высокопоставленных чиновников Винницкой полиции из-за убийства Комарницкого
Фото: facebook.com/gaistruk

Глава Национальной полиции Сергей Князев уволил начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса и его зама Сергея Сокиряна из-за убийства полицейскими активиста "Гражданской позиции" Александра Комарницкого.

Об этом Князев заявил сегодня сказал на брифинге в Виннице, сообщает агентство "Украинские новости".

Князев отметил, что удовлетворил рапорт Педоса об отставке, вместо него назначен и.о. начальника ГУ Нацполиции в Винницкой области Руслан Мороз.

Кроме того, уволен с должности и из органов полиции замначальника областной полиции Сокирян. Вместо него назначен Игорь Мандрикович - начальник областного подразделения внутренней безопасности полиции.

К дисциплинарной ответственности привлечены еще 4 начальников районного отдела полиции.

Напомним, 23 июня активист политической партии "Гражданская позиция" Александр Комарницкий умер после избиения полицейскими в Виннице. Он находился в коме с 11 июня.

Конфликт произошел из-за того, что активист "Гражданской позиции" якобы отказался быть понятым по требованию полиции.

22 июня суд отпустил под домашний арест полицейского, подозреваемого в избиении Комарницкого.

Сегодня во второй половине дня активисты в Виннице планировали митинг у управления полиции.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходитГеращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходит
В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий ТымчукВ Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
В Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу РоSSииВ Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу РоSSии
Фигурант дела об убийстве Гандзюк Мангер попросил о встрече с ЗеленскимФигурант дела об убийстве Гандзюк Мангер попросил о встрече с Зеленским
Блок рекламы


Похожие новости
Первый замглавы Нацполиции призвал Раду принять закон против педофиловПервый замглавы Нацполиции призвал Раду принять закон против педофилов
Зеленский уволил начальника крымского управления СБУЗеленский уволил начальника крымского управления СБУ
Житель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятымЖитель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятым
Прокуратура возбудила уголовное дело из-за высказываний заммэра Сум об ЛГБТ и концлагеряхПрокуратура возбудила уголовное дело из-за высказываний заммэра Сум об ЛГБТ и концлагерях
ПЦУ запретила в служении двух избранных на "соборе" Филарета будущих епископов УПЦ КППЦУ запретила в служении двух избранных на "соборе" Филарета будущих епископов УПЦ КП
В Украину не пустили двух ирландцев с георгиевскими лентами, выкрикивавших "ДНР, вперед!"В Украину не пустили двух ирландцев с георгиевскими лентами, выкрикивавших "ДНР, вперед!"
В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с роSSийским депутатом (обновлено)В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с роSSийским депутатом (обновлено)
Епифаний созывает синод ПЦУ на 24 июня из-за отделения ФиларетаЕпифаний созывает синод ПЦУ на 24 июня из-за отделения Филарета
Суд отказал Деркачу в удовлетворении иска из-за отсутствия доказательств существования коалицииСуд отказал Деркачу в удовлетворении иска из-за отсутствия доказательств существования коалиции
Спецдокладчица ООН призвала ввести санкции против топовых чиновников Саудовской Аравии и принца за убийство ХашоггиСпецдокладчица ООН призвала ввести санкции против топовых чиновников Саудовской Аравии и принца за убийство Хашогги
Последние новости
Подгружаем последние новости