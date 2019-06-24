Боголюбов заявил, что обратился в ГМС не за гражданством, а видом на жительство (ДОКУМЕНТ)

Бизнесмен и близкий соратник Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов отрицает, что обращался в Миграционную службу для возобновления своего украинского гражданства, от которого ранее отказался. Как известно, ранее такая информация появилась со ссылкой на ZN.ua.

"Полное вранье! Сегодня у меня есть разрешение на постоянное проживание в Украине – именно за ним я обращался в Миграционную службу", - сказал Боголюбов в эксклюзивном комментарии LB.ua.

"Весной 2017-го года тогдашний Президент Порошенко подал в парламент проект закона о недопущении двойного гражданства, заявив, что тот, кто хочет иметь украинское, должен отказаться от других. Я тогда находился в Лондоне и пошел в наше консульство, где действительно написал отказ от украинского гражданства, поскольку не хотел терять свои остальные", - отметил Боголюбов.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, гражданином какой страны он является, Боголюбов сказал, что сегодня у него британский паспорт.

"Ситуация изменилась – новый Президент сказал, что нас, украинцев, по всему миру 65 миллионов и призвал возвращаться, чтобы вместе менять страну. В ответ его на призыв я приехал. Но, учитывая, что у меня британские документы, находиться на территории Украины безвыездно я могу лишь 90 дней. Поэтому-то я и пошел в Миграционную службу, чтобы попросить разрешение на постоянное проживание – чтоб чувствовать себя спокойно и не считать дни", - добавил он.

По словам Боголюбова, в Миграционной службе он встретил журналиста "Файненшинал Таймс" Романа Олеарчика, "которого я знаю много лет и который буквально обалдел, как меня увидел. Видимо, думал, что я пришел кого-то там коррумпировать".

Бизнесмен считает, что именно после этой встречи в СМИ появилась информация о попытках возобновить украинское гражданство.

"На самом деле, я действительно написал отказ от украинского гражданства, но не 15 лет тому, а весной 2017-го года. Летом меня – согласно моему заявлению – его лишили. Сегодня, конечно, я жалею об этом поступке. Тем не менее, после обращения в Миграционную службу, мне выдали разрешение на постоянное проживание в Украине, я получил его в пятницу", - резюмировал Боголюбов, акцентировав также, что пока за восстановлением украинского гражданства не обращался, но не исключает, что сделает это в будущем.

Напомним, в мае 2019 года государственный Приватбанк начал судебные разбирательства против Боголюбова и Коломойского в США .

Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США обвиняют в нанесении убытков банку и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, сговоре, незаконном обогащении. Кроме этого, Коломойскому и Боголюбову вменяют нарушение специального федерального закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), предусматривающего расширенные и более суровые наказания за действия, совершенные в рамках действующей преступной организации. RICO был написан именно для того, чтобы судить лидеров синдикатов и ОПГ, которые не принимают непосредственного участия в махинациях, а лишь дают указания.

Получение украинского гражданства, по данным источников ZN.ua, могло обезопасить Боголюбова от экстрадиции.