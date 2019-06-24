Апелляционный суд разблокировал конкурс на главу Таможенной службы

Новое ведомство должно получить председателя в ближайшее время.

Шестой апелляционный административный суд 24 июня отменил решение Окружного админсуда Киева о приостановке конкурса на главу Государственной таможенной службы.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Теперь Национальное агентство по вопросам госслужбы должно собраться и принять решение о дальнейшем ходе процедуры.

В конкурсе на руководителя Таможенной службы остаются три кандидата: проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов и руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Андрей Саварец.

Напомним, 6 марта 2019 года Кабмин утвердил положения о Налоговой и Таможенной службе, которые создаются в рамках разделения Государственной фискальной службы. Деятельность обеих служб будет координироваться Кабмином.

Главы служб назначаются на конкурсной основе и увольняются правительством по предложению комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы. Предельную численность сотрудников также устанавливает правительство.

Разделение ГФС - один из "маяков" Международного валютного фонда.

В мае 2019 года Кабинет министров назначил председателем Государственной налоговой службы Сергея Верланова.