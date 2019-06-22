Трамп предложил кандидатуру на пост главы Пентагона

Возглавить оборонное ведомство может министр армии Марк Эспер.

Трамп предложил кандидатуру на пост главы Пентагона
Марк Эспер
Фото: newsader.com

Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп намерен выдвинуть Марка Эспера на пост главы Пентагона. Об этом пишет Голос Америки.

До недавнего времени Эспер занимал пост министра армии, в понедельник он приступил к исполнению обязанностей министра обороны, после того, как в отставку ушел Патрик Шэнахан.

Марк Эспер – ветеран войны с Ираком 1990-1991 года. Он ушел в отставку в звании подполковника. В последующие годы Эспер работал в консервативном исследовательском центре Фонд «Наследие», в аппарате Сената и в частном бизнесе.

Эспер должен сменить исполняющего обязанности главы оборонного ведомства Патрика Шанахана уже 24 июня. Однако его кандидатуру должна еще утвердить Сенат.

Отставку Шанахана президент США объяснил тем, что и.о. главы Пентагона "хочет больше времени посвящать семье".

При этом еще в начале мая Трамп заявлял, что намерен выдвинуть Патрика Шанахана в качестве постоянного главы оборонного ведомства США. Однако процедура утверждения его кандидатуры в Сенате так и не была инициирована.

Нынешняя смена главы Пентагона стала уже второй за последние полгода. Шанахан вступил на пост исполняющего обязанности министра обороны лишь 1 января 2019 года, сменив Джеймса Мэттиса. Тот подал в отставку с должности главы Пентагона на следующий день после того, как Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.


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