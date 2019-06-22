Суд отпустил из-под стражи всех подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика

Недавно дело о покушении на Олега Михайлика вернули из Киева в Одессу.

Киевский районный суд Одессы 21 июня изменил меру пресечения двум подозреваемым в покушении на одесского активиста Олега Михайлика Манучару Варшанидзе и Лаши Герасину из содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает Слидство.Инфо со ссылкой на их адвоката Владимира Пояркова.

Кроме того, суд выпустил из-под стражи еще одного подозреваемого Торнике Герасина и не назначил ему никакой другой меры пресечения.

"Дело сыплется. То есть даже в отношении лиц, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления, где возможно лишь содержание под стражей без альтернативы внесения залога. Торнике отпустили даже без личного обязательства. Двух других отпустили под круглосуточный домашний арест", - сказал Поярков.

Недавно дело о покушении на Олега Михайлика вернули одесской полиции. Ранее его расследовало Главное управление Национальной полиции. Производство передали в Киев , чтобы обеспечить качественное расследование. Однако с недавних пор его решили отдать назад в Одессу.

Напомним, 22 сентября в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика. Это произошло вечером вблизи его дома. Михайлик выжил, однако украинские врачи не рискнули извлекать пулю, застрявшую в легком, и его пришлось везти на лечение в Германию

23 сентября полиция задержала троих граждан Грузии по подозрению в покушении на умышленное убийство. Изначально всех троих взяли под стражу, однако позже суд отпустил под домашний арест одного из задержанных, - Торнике Герасина (Нагладзе), так как он является инвалидом 1-й группы.