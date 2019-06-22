Суд отпустил из-под стражи всех подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика

Недавно дело о покушении на Олега Михайлика вернули из Киева в Одессу.

Суд отпустил из-под стражи всех подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика
Фото: facebook

Киевский районный суд Одессы 21 июня изменил меру пресечения двум подозреваемым в покушении на одесского активиста Олега Михайлика Манучару Варшанидзе и Лаши Герасину из содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает Слидство.Инфо со ссылкой на их адвоката Владимира Пояркова.

Кроме того, суд выпустил из-под стражи еще одного подозреваемого Торнике Герасина и не назначил ему никакой другой меры пресечения.

"Дело сыплется. То есть даже в отношении лиц, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления, где возможно лишь содержание под стражей без альтернативы внесения залога. Торнике отпустили даже без личного обязательства. Двух других отпустили под круглосуточный домашний арест", - сказал Поярков.

Недавно дело о покушении на Олега Михайлика вернули одесской полиции. Ранее его расследовало Главное управление Национальной полиции. Производство передали в Киев, чтобы обеспечить качественное расследование. Однако с недавних пор его решили отдать назад в Одессу.

Напомним, 22 сентября в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика. Это произошло вечером вблизи его дома. Михайлик выжил, однако украинские врачи не рискнули извлекать пулю, застрявшую в легком, и его пришлось везти на лечение в Германию

23 сентября полиция задержала троих граждан Грузии по подозрению в покушении на умышленное убийство. Изначально всех троих взяли под стражу, однако позже суд отпустил под домашний арест одного из задержанных, - Торнике Герасина (Нагладзе), так как он является инвалидом 1-й группы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской областиБывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской области
Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Яценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборыЯценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборы
60% жителей Южного Судана оказались на грани голода60% жителей Южного Судана оказались на грани голода
Яценюк заявил, что у него никогда не было ни одной оффшорной компанииЯценюк заявил, что у него никогда не было ни одной оффшорной компании
Блок рекламы


Похожие новости
Крымского активиста Бекирова перевезли из СИЗО в больницуКрымского активиста Бекирова перевезли из СИЗО в больницу
Следственная группа назовет имена 4 подозреваемых в крушении "Боинга" над Донбассом, - ЗеркальСледственная группа назовет имена 4 подозреваемых в крушении "Боинга" над Донбассом, - Зеркаль
ГБР задержало группу чиновников и полицейских, подозреваемых в вымогательстве $500 тыс.ГБР задержало группу чиновников и полицейских, подозреваемых в вымогательстве $500 тыс.
Подозреваемого в госизмене судью Чернобука освободили из-под стражиПодозреваемого в госизмене судью Чернобука освободили из-под стражи
В Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активистаВ Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активиста
Суд отпустил из-под стражи мужчину, подозреваемого в организации убийства "Сармата"Суд отпустил из-под стражи мужчину, подозреваемого в организации убийства "Сармата"
Снайпера "Омеги", подозреваемого в убийстве Александра Храпаченко, отпустили под домашний арестСнайпера "Омеги", подозреваемого в убийстве Александра Храпаченко, отпустили под домашний арест
Лидер немецких социал-демократов объявила об отставке со всех постовЛидер немецких социал-демократов объявила об отставке со всех постов
"Феофанию" могут вывести из-под медреформы"Феофанию" могут вывести из-под медреформы
Во Франции задержали двух подозреваемых в совершении взрыва в ЛионеВо Франции задержали двух подозреваемых в совершении взрыва в Лионе
Последние новости
Подгружаем последние новости