Трамп через Оман предупредил Иран о намерении нанести удар

Самолеты уже были в воздухе, а корабли на местах, но поступила команда "отбой".

Трамп через Оман предупредил Иран о намерении нанести удар

Президент США Дональд Трамп при посредничестве Омана предупредил Иран о намерении нанести удар.

Об это пишет Reuters со ссылкой на иранские правительственные источники.

Они рассказали об этом предупреждении после того, как New York Times написал о том, что Трамп сначала одобрил ракетные удары по Ирану, а потом передумал.

Издание сообщило, что Трамп санкционировал нанесение ракетных ударов по ряду объектов, в том числе по радиолокационным и ракетным установкам. Удары планировалось нанести до рассвета в пятницу, чтобы минимизировать риск для иранских военных и мирных жителей.

Самолеты уже были в воздухе, а корабли на местах, но поступила команда "отбой", и ракеты так и не были запущены.

Reuters пишет, что в своем послании Трам призвал Иран к переговорам.

"Трамп заявил, что он против любой войны с Ираном и хочет переговоров с Тегераном по поводу разных вопросов. Он дал немного времени, чтобы получить наш ответ, но непосредственный ответ Ирана заключался в том, что решение по этому вопросу должен принять верховный лидер Хаменеи", - цитирует издание одного чиновника.

Второй добавил, что Иран дал понять, что Хаменеи против против переговоров, "но сообщение будет передано емудля принятия решения".

Иран также передал оманским официальным лицам, что любая атака против Ирана будет иметь региональные и международные последствия.

Угрозы США связаны с тем, что Иран сбил американский наблюдательный беспилотник Global Hawk над Ормузским проливом.

Кроме того, опасения по поводу возможной вооруженной конфронтации между США и Ираном усилились после того, как на прошлой неделе власти США обвинили Иран в нападении на два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива. Сам Тегеран эти обвинения отвергает.


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