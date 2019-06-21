Яценюк сравнил решение КС с заложенной бомбой для следующего парламента и для действующего президента

"Сегодня Конституционный Суд, не читая Конституции, пошел на поводу у политической целесообразности".

Решение Конституционного Суда о законности указа президента о роспуске парламента "не имеет ничего общего ни с законом, ни с Конституцией".

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, сообщает пресс-служба политсилы.

"В будущее заложена бомба - для следующего парламента, для действующего президента. Когда так называемая общественная целесообразность, это когда рейтинг падает, - а у политиков рейтинг быстро растет, а еще гораздо быстрее падает, - требует, чтобы заменили ключевые государственные институты", - подчеркнул он.

"Конституционный Суд стал политическим органом", - подчеркнул он, напомнив, что это произошло не сейчас: "Это - машина времени. То же происходило в 2010 году. Тогда под давлением Януковича Конституционный Суд, наплевав на Конституцию, создает так называемую коалицию "тушек", а после этого он вообще без воли украинского народа меняет украинскую Конституцию".

"Сегодня Конституционный Суд, не читая Конституции, пошел на поводу у политической целесообразности", - сказал Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что выборы и так бы состоялись - по конституционным нормам они должны пройти 27 октября, "и народ Украины имел бы право выбрать новый состав": "Но политика - доминирующая. И политическая целесообразность получить высокие рейтинги - именно она сегодня руководила конституционным Судом".

"Что произойдет через год, когда у новоизбранного парламента рейтинг будет недалек от рейтинга сегодняшнего? Так же, нарушая Конституцию, его распускать? Что произойдет с президентом, если его рейтинг не будет соответствовать общественным ожиданиям? Его также вопреки Конституции отправлять в импичмент?", - сказал лидер "Народного фронта".

"Это - машина времени. Только не нового времени, который мы ожидали, а возвращение в старое время, старые правила и старую политическую коррупцию", - подчеркнул он.

Ответственность за это решение несет Конституционный Суд, отметил Арсений Яценюк: "Хорошо, что там осталась часть судей, для которых Конституция - это не бумага с текстом, а Основной Закон украинского государства. Но плохо, что доминирующая большинство наплевала на Конституцию и захотела понравиться новой Украинские власти ".

"Это будет иметь последствия как для Конституционного Суда, так и для украинского государства", - подчеркнул он.

"Следующим решением Конституционного Суда должно бы стать отмена Дня Конституции, который мы должны отмечать через несколько дней. Ведь Конституция для них - ничто", - подчеркнул лидер НФ.

Но Конституция является основой украинского государства, подчеркнул Арсений Яценюк: "Она нужна Украине и каждому украинскому гражданину. И мы ее обязаны защитить на следующих парламентских выборах".