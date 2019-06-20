Зеленский заявил, что поддержит большую приватизацию

"Государству надо избавиться от непрофильных активов".

Президент Владимир Зеленский поддержит масштабную приватизацию и считает, что государству не нужны непрофильные активы.

Об этом он заявил на встрече с бизнес-сообществом в Киеве , передает "Интерфакс-Украина".

"Украине как государству надо избавиться от непрофильных активов. Поэтому я поддерживаю масштабную приватизацию. Государство - это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент", - сказал Зеленский.

Напомним, в 2018 году план приватизации в 2018 году был выполнен всего на 1%.

16 января Кабинет министров утвердил перечень объектов "большой" приватизации на 2019 год. Госбюджет предусматривает поступление от приватизации 17 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития и торговли планирует начать большую приватизацию государственных предприятий с продажи "Центрэнерго".