Зеленский заявил, что поддержит большую приватизацию
"Государству надо избавиться от непрофильных активов".
Президент Владимир Зеленский поддержит масштабную приватизацию и считает, что государству не нужны непрофильные активы.
Об этом он заявил на встрече с бизнес-сообществом в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"Украине как государству надо избавиться от непрофильных активов. Поэтому я поддерживаю масштабную приватизацию. Государство - это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент", - сказал Зеленский.
Напомним, в 2018 году план приватизации в 2018 году был выполнен всего на 1%.
16 января Кабинет министров утвердил перечень объектов "большой" приватизации на 2019 год. Госбюджет предусматривает поступление от приватизации 17 млрд гривен.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития и торговли планирует начать большую приватизацию государственных предприятий с продажи "Центрэнерго".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
20.06.2019 13:38
20.06.2019 13:38