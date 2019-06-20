Полиция сообщила новые факты с места гибели Дмитрия Тымчука

Из квартиры застреленного депутата исчезли драгоценности.

Полиция сообщила новые факты с места гибели Дмитрия Тымчука
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Из квартиры погибшего народного депутата Дмитрия Тымчука исчезли ювелирные изделия.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"В ходе проведения следственных действий источник, близкий к погибшему народному депутату, заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий", - говорится в сообщении.

Напомним, тело Тымчука с огнестрельным ранением в голову сегодня утром обнаружила его жена. СМИ сообщали, что депутат застрелился при чистке наградного оружия.

Позже глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что во время смерти Тымчук был в квартире не один. Князевсообщил о нескольких версиях, среди которых несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием и убийство.

Уголовное производство по факту смерти политика открыто по статье 115 "Умышленное убийство".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской областиБывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской области
Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Аваков представил американской делегации Atlantic Council свою концепцию деоккупации ДонбассаАваков представил американской делегации Atlantic Council свою концепцию деоккупации Донбасса
СБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской областиСБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской области
Экспертиза установила, что суд по делу Рожковой превысил полномочияЭкспертиза установила, что суд по делу Рожковой превысил полномочия
Блок рекламы


Похожие новости
"Информационное сопротивление" просит СМИ не манипулировать гибелью Тымчука"Информационное сопротивление" просит СМИ не манипулировать гибелью Тымчука
Украина сообщила о подозрении в наемничестве трем итальянцамУкраина сообщила о подозрении в наемничестве трем итальянцам
Полиция установила личность поджигателя волонтерской палатки в ХарьковеПолиция установила личность поджигателя волонтерской палатки в Харькове
Международные следователи представят новые данные о крушении МН17 над Донбассом в 2014 годуМеждународные следователи представят новые данные о крушении МН17 над Донбассом в 2014 году
В Днепре полиция задержала главу ОТГ на взятке в 25 тысяч долларовВ Днепре полиция задержала главу ОТГ на взятке в 25 тысяч долларов
Полиция разоблачила должностных лиц Минюста в организации системы «откатов»Полиция разоблачила должностных лиц Минюста в организации системы «откатов»
Иран назвал новые санкции США "экономическим терроризмом"Иран назвал новые санкции США "экономическим терроризмом"
Минздрав утвердил новые стандарты экстренной медицинской помощиМинздрав утвердил новые стандарты экстренной медицинской помощи
Нацполиция после проверок отстранила от службы 10 начальников отделовНацполиция после проверок отстранила от службы 10 начальников отделов
В СМИ попали новые доказательства причастности россиян к крушению МН17В СМИ попали новые доказательства причастности россиян к крушению МН17
Последние новости
Подгружаем последние новости