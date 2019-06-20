Полиция сообщила новые факты с места гибели Дмитрия Тымчука

Из квартиры погибшего народного депутата Дмитрия Тымчука исчезли ювелирные изделия.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева .

"В ходе проведения следственных действий источник, близкий к погибшему народному депутату, заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий", - говорится в сообщении.

Напомним, тело Тымчука с огнестрельным ранением в голову сегодня утром обнаружила его жена. СМИ сообщали, что депутат застрелился при чистке наградного оружия.

Позже глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что во время смерти Тымчук был в квартире не один. Князевсообщил о нескольких версиях, среди которых несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием и убийство.

Уголовное производство по факту смерти политика открыто по статье 115 "Умышленное убийство".