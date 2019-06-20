Суд отказал Деркачу в удовлетворении иска из-за отсутствия доказательств существования коалиции

В Раде проигнорировали требование суда предоставить список депутатов коалиции.

Суд отказал Деркачу в удовлетворении иска из-за отсутствия доказательств существования коалиции
Фото: korrupcia.net

Окружной административный суд Киева отказал народному депутату Андрею Деркачу в удовлетворении иска об обязательстве координаторов коалиции внести премьер-министру предложения по кандидатуре министра здравоохранения.

Пресс-служба суда сообщает, что мотивом принятия указанного решения стало отсутствие доказательств существования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, поскольку при рассмотрении административного дела соответствующие доказательства не были представлены ответчиками в суд.

Ранее Окружной административный суд Киева в ходе рассмотрения данного иска постановил вытребовать у Верховной Рады список депутатов коалиции по состоянию на 28 февраля 2019 года.

Соответствующую информацию суд постановил вытребовать и у координаторов коалиции депутатских фракций в Верховной Раде "Европейская Украина" Артура Герасимова и Максима Бурбака.

Напомним, в феврале 2018 года в суд поступил иск народного депутата Андрея Деркача, где ответчиками были указаны координаторы коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Артур Герасимов и Максим Бурбак. Истец просил суд признать противоправной бездеятельность координаторов коалиции относительно необеспечения внесения коалицией депутатских фракций премьеру-министру предложения по кандидатуре министра здравоохранения. Также истец просил обязать Артура Герасимова и Максима Бурбака как координаторов коалиции обеспечить внесение коалицией предложения премьеру по кандидатуре министра здравоохранения.

В середине февраля 2019 премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Ульяна Супрун является исполняющей обязанности главы Минздрава, а не министром, из-за отсутствия поддержки коалиции парламента ее кандидатуры для назначения без приставки и.о.

5 февраля по иску нардепа-радикала Игоря Мосийчука ОАСК запретил Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. На решение отреагировал Кабмин, подав в этот же суд соответствующее ходатайство. 14 февраля судья ОАСК Сергей Каракашьян озвучил решение суда, которым вернул Супрун полномочия и.о. министра.

21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении досрочных выборов на 21 июля. Основанием для роспуска было указано отсутствие коалиции в Верховной Раде.

Коалиция "Европейская Украина" была создана в конце 2014 года в составе БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи" и "Батькивщины". Три последние фракции из нее позже вышли, после чего уже в 2016 году в составе большинства осталось менее 226 депутатов.

Однако официально о распаде коалиции не объявлялось до 17 мая 2019 года, пока из нее не вышла фракция "Народного фронта".

24 мая депутаты Верховной Рады от "Народного фронта" обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента.

Очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 27 октября 2019 года.


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