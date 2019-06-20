На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

В течение дня боевики совершили четыре обстрела.

На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
Командир роты Тайга
Фото: Макс Левин

В зоне боевых действий на Донбассе роSSийские вооруженные формирования сегодня совершили 4 обстрела. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще один получил ранения.

Боевики применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелы зафиксированы вблизи населенный пунктов Новотроицкое, Лебединское, Марьинка и Новозвановка.

На обстрел со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.


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