На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
В течение дня боевики совершили четыре обстрела.
В зоне боевых действий на Донбассе роSSийские вооруженные формирования сегодня совершили 4 обстрела. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.
В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще один получил ранения.
Боевики применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелы зафиксированы вблизи населенный пунктов Новотроицкое, Лебединское, Марьинка и Новозвановка.
На обстрел со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.
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Политика
20.06.2019 10:48