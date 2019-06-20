ПЦУ проведет форум единства параллельно с собором Филарета

Мероприятие благословил Епифаний.

ПЦУ проведет форум единства параллельно с собором Филарета
Фото: facebook.com/oleksandr.drabinko

Православная церковь Украины 20 июня проведет всеукраинский церковно-общественный форум единства украинского православия. Он будет проходить параллельно с собором Киевского патриархата, который созвал почетный патриарх ПЦУ Филарет (Денисенко).

Об этом сообщил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), чья епархия выступила одним из организаторов форума.

"Форум призван донести обществу месседж о необходимости и важности церковного единства в условиях современной Украины и констатировать, что путь, очерченный томосом Константинопольской Матери-Церкви об автокефалии Православной церкви Украины, на сегодня является единственно верным и каноническим, который приведет к признанию Православной церкви Украины поместной церковью-сестрой в семье других поместных церквей", - говорится в анонсе мероприятия.

Форум проводится с благословения предстоятеля ПЦУ Епифания (Думенко).

Он будет проходить в конференц-зале возле Спасо-Преображенского собора в Киеве и начнется в 11:00.

Напомним, что в это же время во Владимирской церкви будет проходить собор Киевского патриархата.

ПЦУ не признает это собрание как собор и предупредила, что его участники во главе с Филаретом будут отлучены.


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