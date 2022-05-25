Проблема войны в Украине стала мировой проблемой, - Андрей Колодюк об экономическом форуме в Давосе

Проблема войны в Украине стала мировой проблемой, - Андрей Колодюк об экономическом форуме в Давосе

Украинский предприниматель, инвестор Андрей Колодюк рассказал, как изменилась повестка Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом он рассказал Илье Пономареву в эфире канала «Утро Февраля».

«Не пригласили роSSийских делегатов – это первый тезис. Второе – как последствия войны в Украине повлияли на все сферы экономики, политики и т.д. Важно понимать, что проблема войны в Украине стала мировой проблемой. Это стало триггером экономической рецессии и это обсуждается на всех площадках. Здесь ищут очень много разных сценариев, что делать, если война затянется на несколько лет. К сожалению, экономические прогнозы достаточно пассивные и основной вопрос – что с этим делать. И политически у многих стран уже есть понимание, что единственное решение по россии – это сделать Украину сильной экономически», - заявил он.


user, politeka.net

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