Зеленский предлагает начать обмен пленными с РФ в формате "10 на 10" или "15 на 15"

Президент провел встречу с главой Бундестага Шойбле.

Зеленский предлагает начать обмен пленными с РФ в формате
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что для начала процесса деэскалации боевых действий на Донбассе необходимо произвести обмен заложниками в формате 10 на 10 или 15 на 15. Этот вопрос президент Украины обсудил с главой Бундестага Вольфгангом Шойбле во время визита в Германию.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации", - отметил Зеленский. Он также добавил, что Украина начинает проект развития Донбасса уже сейчас.

"И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет", - отметил президент.

Зеленский также рассказал Шойбле о первых законодательных инициативах, которые он хочет реализовать после избрания нового парламента. В частности, это - запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмены депутатской неприкосновенности.

"Это инициативы, о которых украинцы мечтают 28 лет", - отметил Зеленский.

Напомним, последний крупный обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре прошлого года. Украина тогда отдала 233 человека и получила 73. При этом отмечалось, что освобождение пленных не завершено и процесс должен быть продолжен.

27 февраля на заседании в Минске представители ОРДЛО сорвали заседание гуманитарной подгруппы, на котором поднимался вопрос обмена пленными и освобождения Россией захваченных в Черном море украинских моряков

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер выразил надежду, что РФ начнет освобождать украинских заложников и пленных после выборов президента Украины.

22 мая бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе назвал причины срыва обменов пленными "всех на всех". По его словам, роSSийская сторона может скрывать украинцев со следами пыток и побоев, чтобы избежать международного трибунала.

Последний крупный обмен пленными на Донбассе состоялся в конце декабря 2017 года.


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