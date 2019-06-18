Подозреваемый в госизмене Ефремов не может быть включен в избирательный список, - ЦИК

ЦИК разъяснил законодательство о замене кандидатов в избирательных списках.

Подозреваемый в госизмене Ефремов не может быть включен в избирательный список, - ЦИК
Александр Ефремов
Фото: Макс Левин

Бывший народный депутат Александр Ефремов не может быть включен в избирательные списки "Оппозиционного блока". об этом сегодня сообщил замглавы ЦИКа Евгений Радченко, пишет "РБК-Украина".

Закон "О выборах народных депутатов Украины" позволяет исключать, но не дает права включать других кандидатов на замену в избирательный список партии. Любые изменения в избирательном списке, принятые съездами этих партий после установленного срока, а именно 10 июня, невозможны и не соответствуют закону "О выборах народных депутатов Украины".

"Выдвижение кандидатов должно быть осуществлено до 10 июня включительно. Вместе с тем политические партии имеют право исключить кандидатов, внесенных в избирательный список, если такое решение примут на съезде", – сказал Радченко.

Напомним, в пятницу лидер партии "Наши" Евгений Мураев сообщил о включении Ефремова в избирательный список "Оппоблока". В случае нарушения политической партией норм закона в ЦИК могут возникнуть вопросы относительно регистрации избирательного списка.


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