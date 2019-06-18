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Депутат Лубинец вышел из фракции БПП в Раде После его выхода во фракции остается 128 парламентариев. Дмитрий Лубинец Фото: Макс Требухов Народный депутат Дмитрий Лубинец покинул депутатскую фракцию "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает "Интерфакс-Украина". Лубинец прошел в Верховную Раду 8-го созыва по одномандатному избирательному округу №60 в Донецкой области. После его выхода во фракции БПП остается 128 парламентариев. Напомним, 24 мая партия "Блок Петра Порошенко - Солидарность" решил сменить название на "Европейская солидарность". 31 мая "Европейская солидарность" провела съезд в Киеве . 13 июня "Европейская солидарность" представила топ-50 кандидатов в депутаты Рады.

LB.ua

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