Депутат Лубинец вышел из фракции БПП в Раде

После его выхода во фракции остается 128 парламентариев.

Депутат Лубинец вышел из фракции БПП в Раде
Дмитрий Лубинец
Фото: Макс Требухов

Народный депутат Дмитрий Лубинец покинул депутатскую фракцию "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде.

Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает "Интерфакс-Украина".

Лубинец прошел в Верховную Раду 8-го созыва по одномандатному избирательному округу №60 в Донецкой области.

После его выхода во фракции БПП остается 128 парламентариев.

Напомним, 24 мая партия "Блок Петра Порошенко - Солидарность" решил сменить название на "Европейская солидарность". 31 мая "Европейская солидарность" провела съезд в Киеве.

13 июня "Европейская солидарность" представила топ-50 кандидатов в депутаты Рады.


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