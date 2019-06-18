Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова во вторник, 18 июля, вынес приговор пяти крымским татарам в рамках первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщило общественное объединение "Крымская солидарность".

Теймур Абдуллаев приговорен к 17 годам строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Узеир Абдуллаев - 13 лет, Айдер Салединов - 12 лет, Рустем Исмаилов - 14 лет, Эмиль Джемаденов - 12 лет.

"Хизб ут-Тахрир" - религиозное движение, запрещенное в РоSSии как террористическое, но не запрещенное в Украине.

В 2016 году роSSийская оккупационная власть начала гонения против участников "Хизб ут-Тахрир" в Крыму, который является частью Украины, но незаконно захвачен Россией .

Четверо жителей Севастополя уже приговорены к разным срокам лишения свободы. "Организатор" ячейки Руслан Зейтуллаев получил двенадцать лет колонии строгого режима, остальные - по пять лет колонии общего режима.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.