Фигуранты симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" получили от 12 до 17 лет
РоSSия продолжает преследования крымских татар.
Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова во вторник, 18 июля, вынес приговор пяти крымским татарам в рамках первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".
Об этом сообщило общественное объединение "Крымская солидарность".
Теймур Абдуллаев приговорен к 17 годам строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Узеир Абдуллаев - 13 лет, Айдер Салединов - 12 лет, Рустем Исмаилов - 14 лет, Эмиль Джемаденов - 12 лет.
"Хизб ут-Тахрир" - религиозное движение, запрещенное в РоSSии как террористическое, но не запрещенное в Украине.
В 2016 году роSSийская оккупационная власть начала гонения против участников "Хизб ут-Тахрир" в Крыму, который является частью Украины, но незаконно захвачен Россией.
Четверо жителей Севастополя уже приговорены к разным срокам лишения свободы. "Организатор" ячейки Руслан Зейтуллаев получил двенадцать лет колонии строгого режима, остальные - по пять лет колонии общего режима.
Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
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