Профильный комитет Рады не поддержит представление об отставке Луценко
Депутаты "не видят законных оснований" для отставки Генпрокурора.
Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не будет поддерживать увольнение Юрия Луценко с должности Генерального прокурора из-за отсутствия законных оснований для его увольнения. Об этом сегодня заявил глава профильного комитета Андрей Кожемякин, пишет УНН.
"Комитет и подкомитет, который сегодня рассматривал представление об увольнении Луценко с должности Генпрокурора категорически против того, чтобы рассматривать это представление на заседании комитета. Он ссылается четко на две нормы, которые есть в законе о Генеральной прокуратуре, по которым генпрокурор освобождается от должности указом Президента с согласия Верховной Рады в связи с подачей заявления об увольнении - он его не подал - значит, нет. И второе - на основании представления квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия. Нет выводов - президент не предложил", - отметил Кожемякин.
По его словам, 90% членов комитета не будут голосовать за представление об увольнении Луценко, которое составлено без указания причин увольнения Генпрокурора.
Напомним, в Администрации Президента Украины настаивают на рассмотрении на этой неделе представлений об увольнении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора и Павла Климкина с должности министра иностранных дел, а также об отсрочке на год запуска энергетического рынка.
Ранее Верховная Рада уже отказалась отправлять Климкина в отставку.
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