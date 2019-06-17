Геращенко о Гройсмане: некоторые политики теряют достоинство и здравый смысл

Первый замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко в эфире "Прямого" раскритиковала премьер-министра Владимира Гройсмана за заявление о том, что партии Порошенко место в прошлом.

"Вы знаете, начался кастинг на будущего премьер-министра, хотя конкурс вроде не объявлялся. И некоторые политики теряют достоинство и здравый смысл. Очевидно, что это не соответствует европейской культуре, европейской практике. И очень обидно наблюдать подобную потерю достоинства и здорового ума от политиков самых разных поколений, но мы видим объединенных старой политической культурой", - отметила Геращенко.

Она призвала всех политиков демократического лагеря помнить о том, что сто лет назад, амбиции и распри уничтожили шанс Украины на независимость.

"И вот некоторые политики, чувствуется, диплом имеют, но с образованием проблемы. Есть недостаток исторического образования. Иначе были бы сделаны уроки и никто, ни вслух, ни стратегически не позволял бы себе такие заявления - измена политической команде, которая была причастна к твоему политическому успеху, к твоей политической карьере", - сказала Геращенко.