Павел Себастьянович объяснил, почему некоторые чиновники становятся коррупционерами

Украинский предприниматель, писатель и общественный деятель Павел Себастьянович рассказал, от чего зависит честность чиновника.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко» .

«Есть такая теория «соленых огурцов»: считается, что госаппарат – это рассол, и если честный человек туда попадает, то он будто бы становится коррупционером, но я не считаю так», - подчеркнул Павел Себастьянович.

По мнению писателя, честность человека зависит от его первичных внутренних качеств, и если человек действительно в своих внутренних убеждениях честен, то никакой «рассол» его не обезобразит.

«(Коррупционеры, - ред.) такими и были до того, как туда попали: эта «засоленность» уже есть у человека, а там (в госаппарате, - ред.) – она только проявляется. Даже когда их критикуют, они считают, что «Ну, человек просто хочет на мое место», - отметил Павел Себастьянович.

По словам эксперта, такие люди, как правило, не воспринимают никакой критики и считают, что только они правы в каждой ситуации – это также является следствием наличия врожденных негативных качеств у коррупционеров.