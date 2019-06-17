Ядерный арсенал мира оценили в 13 865 боеголовок
Около 2 тысяч ракет находится в состоянии боевой готовности.
Девять стран мира - США, РоSSия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея - по состоянию на начало 2019 года располагали 14 465 ядерными боеголовками.
Об этом свидетельствуют подсчеты Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).
Из общего числа примерно 3750 находятся в расположении оперативных частей, в том числе 2000 - в состоянии боевой готовности.
За последний год количество ядерных боеголовок сократилось примерно на 600 единиц. Но при этом основная доля сокращения приходится на РоSSию и США, которые совокупно владеют примерно 90% всего ядерного оружия мира. При этом они осуществляют масштабные и дорогостоящие программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, систем доставки и ядерного производства.
Ядерные арсеналы других стран намного меньше, но они тоже или разрабатывают и размещают новые системы, или объявили о намерении это сделать. В первую очередь это касается Китая, Индии и Пакистана увеличивают запасы ядерного оружия.
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Политика
17.06.2019 23:31