В Польше начались крупнейшие в этом году военные учения

В маневрах Dragon-19 примут участие 18 тысяч солдат.

В Польше начались военные учения Dragon-19 с участием 18 тысяч солдат из 12 государств НАТО и 2,5 тысяч единиц военной техники.

Это крупнейшие в этом году военные маневры в Польше , сообщило "Польское радио".

Они продлятся четыре дня.

Маневры проходят на суше, на море, в воздухе и киберпространстве, их главная цель – проверить совместимость польских частей с союзническими войсками, которые дислоцируются в Польше в рамках укрепления восточного фланга НАТО.