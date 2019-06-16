В Польше начались крупнейшие в этом году военные учения

В маневрах Dragon-19 примут участие 18 тысяч солдат.

В Польше начались крупнейшие в этом году военные учения
Фото: facebook.com/MinisterstwoObrony

В Польше начались военные учения Dragon-19 с участием 18 тысяч солдат из 12 государств НАТО и 2,5 тысяч единиц военной техники.

Это крупнейшие в этом году военные маневры в Польше, сообщило "Польское радио".

Они продлятся четыре дня.

Маневры проходят на суше, на море, в воздухе и киберпространстве, их главная цель – проверить совместимость польских частей с союзническими войсками, которые дислоцируются в Польше в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Главным участником маневров DRAGON-19 является 11-я Люблинская дивизия бронетанковой кавалерии, которую в рамках учений поддержат, в частности, военные подразделения из США, Великобритании, Канады, Германии, Румынии и Словакии.


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