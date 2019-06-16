За время войны на Донбассе от мин погибли 977 гражданских, 1528 - получили ранения
Заминированными остаются тысячи квадратных километров.
За период войны на Донбассе от мин погибли по меньшей мере 977 гражданских лиц, 1528 - получили ранения. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, пишет Интерфакс-Украина.
"На Донбассе заминированными остаются тысячи квадратных километров, разминирования может длиться десятилетиями, а постоянные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований усложняют эту ситуацию", - заявил Черныш.
Он добавил, что первоочередная задача - предупреждение местного населения о загрязнении минами территорий, маркировка этих территорий, проведение обучения, особенно для детей и юношества в учебных заведениях.
На такие меры, по словам министра, государство впервые выделило целевое финансирование в 2019 году в размере 5 млн гривен, распорядителем этих средств является МинВОТ.
"В громадах вблизи линии разграничения будут созданы координационные группы, внедряющие широкий комплекс мер по противоминной деятельности. Предварительно мы отобрали 10 общин: Станица Луганская, Новоайдар, Тошковка, Счастье, Талаковка, Белогоровка, Курахово, Сартана, Вохноваха, Камышеватая", - рассказали в министерстве.
В январе сообщалось, что с начала войны на Донбассе на минах подорвались 833 гражданских.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
16.06.2019 22:05