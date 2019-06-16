В Мариуполе провели военный парад к годовщине освобождения от "ДНР"

Пять лет назад из города выгнали роSSийских оккупантов.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

В Мариуполе 15 июня провели военный парад по случаю пятой годовщины освобождения от оккупантов "ДНР". Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

«Военные в боевой амуниции под аплодисменты горожан прошли от Греческой площади до драматического театра. После церемонии награждения защитников на площади состоялась выставка военной техники», - рассказал корреспондент.

В параде участвовали военные полка Азов, Нацгвардейцы из воинской части 3057, базирующейся в Мариуполе, представители Госпогранслужбы, Морской пограничной службы и курсанты юридического института.

«Этот день - это что-то вроде второго Дня города, но более современного. В сентябре Мариуполь празднует освобождение от нацистских оккупантов, а в июне от роSSийских», - рассказал житель Мариуполя и бывший боец добровольческого батальона.

На торжествах присутствовали, в частности, замминистра внутренних дел Вадим Троян, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, народный депутат Сергей Тарута, экс-командир полка «Азов» Андрей Белецкий и командиры подразделений, принимавших участие в параде.

Президент Украины Владимир Зеленский также посетил праздничные мероприятия и поздравил Мариуполь с годовщиной освобождения от "ДНР".

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Мариуполь - крупнейший город в подконтрольной правительству части Донецкой области.

По состоянию на 12 июня 2014 года поддерживаемые Россией боевики контролировали большую часть Донецкой области, включая Мариуполь. С середины апреля Мариупольский горсовет был захвачен бандами сепаратистов, а после 9 мая, когда террористы по команде из Москвы штурмовали местное управление МВД, город полностью перешел под их контроль.

Утром 13 июня Нацгвардия и добровольцы "Азова" начали антитеррористическую операцию в городе, в ходе которой были ликвидированы несколько боевиков и задержаны более 20 человек. Никто из мирных жителей Мариуполя серьезно не пострадал.

С освобождения Мариуполя началась наступательная операция по всему Донбассу, которая была остановлена лишь после вмешательства регулярной армии РФ.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Парцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоныПарцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоны
Зеленский внес представление на увольнение ЛуценкоЗеленский внес представление на увольнение Луценко
Находящийся под санкциями США отель в оккупированном Крыму получил международную премиюНаходящийся под санкциями США отель в оккупированном Крыму получил международную премию
Бывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской областиБывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской области
Зеленский уволил руководителя Госуправления делами КуцыкаЗеленский уволил руководителя Госуправления делами Куцыка
Блок рекламы


Похожие новости
В Мариуполе открылся Центр разминирования ГосЧСВ Мариуполе открылся Центр разминирования ГосЧС
Зеленский поздравил Мариуполь с пятой годовщиной освобождения от "ДНР"Зеленский поздравил Мариуполь с пятой годовщиной освобождения от "ДНР"
РоSSийские силовики провели обыск в доме крымского татаринаРоSSийские силовики провели обыск в доме крымского татарина
Оккупанты в Крыму провели показательное выступление боевой авиацииОккупанты в Крыму провели показательное выступление боевой авиации
На Донбассе получил ранения украинский военныйНа Донбассе получил ранения украинский военный
На Майдане провели акцию-напоминание о захваченных Россией украинских морякахНа Майдане провели акцию-напоминание о захваченных Россией украинских моряках
В Крыму провели молебен по похищенному в 2016 году Эрвину ИбрагимовуВ Крыму провели молебен по похищенному в 2016 году Эрвину Ибрагимову
Вдовы бойцов ВСУ провели пикет на Банковой против референдума, предложенного командой ЗеленскогоВдовы бойцов ВСУ провели пикет на Банковой против референдума, предложенного командой Зеленского
На Донбассе ранен украинский военныйНа Донбассе ранен украинский военный
В Севастополе провели "детский парад" с военной техникой и советской символикойВ Севастополе провели "детский парад" с военной техникой и советской символикой
Последние новости
Подгружаем последние новости