Зеленский анонсировал инвестиции в инфраструктуру Донбасса в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 мая, прибыл с рабочим визитом в Мариуполь. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Президент отметил необходимость развития инфраструктуры Донбасса при помощи иностранных инвесторов.

"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", - сказал Зеленский.

В рамках визита на Донбасс глава государства встретился с представителями местного бизнеса. Президент сообщил, что сейчас готовятся законопроекты, которые будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

Также Зеленский отметил важность проведения реформы правоохранительных органов в Украине и создания "государства в смартфоне".

"Главная цель - "государство в смартфоне", чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Эстония поможет Украине создать концепцию "государство в смартфоне".