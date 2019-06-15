Яценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборы

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк считает, что президент Петр Порошенко в 2019 году проиграл выборы президента в том числе потому, что устроил ему "горящую землю" после 2014 года.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону, говоря о временах своего премьерства.

Яценюк отметил, что "никогда не расценивал Порошенко как врага".

"Более того, я с открытой душой к нему был, когда он стал президентом. Мы тогда с Турчиновым очень переживали, что выборы будут в два тура, что страна просто между первым и вторым туром не проживет. Он тогда выиграл в первом туре, и это было хорошо, потому что были проведены демократические выборы", - сказал Яценюк.

Но после этого, по словам Яценюка, Порошенко "задействовал всю машину" против него. "Порошенко становится в один тур президентом. Ну, и Петр Алексеевич почему-то посчитал, что я у него основной конкурент на следующих президентских выборах. Ну, если честно, он правильно посчитал. Это правда".

"В 2014 году БПП не ожидал, что они проиграют выборы "Народному фронту". И на следующий день после выборов все, что начали делать, - это затачивать всех против меня. Они мне устроили горящую землю под ногами. [Нардеп-беглец] Онищенко публично заявил, что потратил 30 миллионов долларов на смещение Яценюка", - сказал он.

"Думаю, сегодня он, возможно, если и не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность всего этого", - добавил Яценюк.

В ответ на вопрос, почему Порошенко проиграл президентские выборы, он подчеркнул: "В том числе и что он сделал ошибку. Ему не надо было начинать войну со мной в 2014 году... Я брал весь огонь на себя".

"Я делал то, во что верю. Делал то, что есть в адекватном, правильном протоколе спасения пациента, который находится в клинической смерти. Никто другого рецепта до сегодняшнего дня не предложил", - добавил он.

Арсений Яценюк считает правильным, не воевал публично с Порошенко. "Правильно сделал, что ушел [в 2016 году] и не допустил досрочных парламентских выборов. Это бы точно привело к досрочным президентским выборам. А это имело бы невероятные последствия для государства. Не исключая дальнейшей федерализации страны", - убежден он.

В ответ на вопрос, в чем главная ошибка Порошенко, Арсений Яценюк сказал: "Если бы Порошенко на старте президентства был таким, каким он есть уже сегодня, после 5 лет президентства, думаю, что были бы другие результаты. Его тоже жизнь побила и тоже научила".

Отвечая на вопрос Гордона о качествах Порошенко, Яценюк сказал: "Я не скажу о Порошенко ничего плохого. Потому что то, что было, - это было. Мы как-то это разберемся. Плохо, что это поразило систему государственной власти в стране. Это подорвало доверие сначала к институту премьера, а затем к институту президента".