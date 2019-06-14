Гаагский суд завершил слушания по иску Украины о нарушении Россией морского права

Арбитражный трибунал начал обсуждение дела по существу.

Гаагский суд завершил слушания по иску Украины о нарушении Россией морского права
Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге
Фото: dw.com

Судьи в Международном суде ООН в Гааге приступают к обсуждению поданного Украиной иска по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Об этом сообщил представляющий этот суд юрисконсульт Хуан Игнасио Массун, передает Интерфакс-Украина.

"С этого момента (с момента завершения слушаний - ред.) Арбитражный трибунал начинает обсуждение (дела по существу, - ред.). Сроки принятия арбитражного решения не установлены", - отметил юрисконсульт.

Юрисконсульт пояснил, что по итогам рассмотрения спора будет принято решение, которое может предусматривать возмещение ущерба в соответствии с приложением 7 Конвенции ООН по морскому праву.

Статья 10 приложения 7 Конвенции устанавливает, что "решение арбитража ограничивается предметом спора и в нем излагаются мотивы, на которых оно основано". Статья 11 предусматривает, что "решение окончательно и обжалованию не подлежит, если стороны в споре заранее не договорились о процедуре обжалования".

Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Дмитрий Лобач заявил, что Международному суду ООН в Гааге следует отклонить поданный Украиной иск о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Он пояснил, что претензии Киева по части Черного моря у Крыма основаны на позиции Киева о том, что полуостров - часть Украины. Суд, отметил роSSийский дипломат, не уполномочен рассматривать вопрос о том, является ли Крым частью РФ или Украины, и потому не может рассматривать и вытекающие из этого вопросы, такие, как использование территориальных вод близ Крыма.

Напомним, 10 июня в Гааге начались устные слушания по вопросам юрисдикции по иску "Украина против РФ" о нарушении оккупантами прав прибрежного государства, которые гарантирует Конвенция ООН по морскому праву.

14 сентября 2016 года Украина подала отдельный иск против РФ за нарушение страной-оккупантом Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В мае 2017 прошло первое заседание трибунала, где был создан арбитраж, 19 февраля 2018 года Украина подала свои доказательства.

Ранее в МИД Украины заявляли, что намерены добиваться определения статуса Керченского пролива как международного.

В мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву предписал РФ освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Однако роSSийская сторона заявила, что это трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента, и потому не участвовала в рассмотрении дела и не выражала готовность выполнять распоряжения суда.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Парцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоныПарцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоны
В Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активистаВ Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активиста
Германия и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничестваГермания и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничества
Зеленский внес представление на увольнение ЛуценкоЗеленский внес представление на увольнение Луценко
В первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и ЗаманаВ первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и Замана
Блок рекламы


Похожие новости
В Швейцарии проходит общенациональная забастовка женщин за равные праваВ Швейцарии проходит общенациональная забастовка женщин за равные права
НАБУ завершило расследование по второму делу против ТрухановаНАБУ завершило расследование по второму делу против Труханова
МИД Украины не определился, кто в Молдове премьер-министрМИД Украины не определился, кто в Молдове премьер-министр
Посол Украины в США Чалый рассказал о "четких сигналах" Трампа ЗеленскомуПосол Украины в США Чалый рассказал о "четких сигналах" Трампа Зеленскому
Зеркаль в Гааге: РоSSия украла у Украины более 9 млрд кубометров природного газаЗеркаль в Гааге: РоSSия украла у Украины более 9 млрд кубометров природного газа
Газета "Голос Украины" извинилась за расистские и антисемитские высказывания своего корреспондентаГазета "Голос Украины" извинилась за расистские и антисемитские высказывания своего корреспондента
Двери в ЕС и НАТО должны оставаться для Украины открытыми, - маршалок Сената ПольшиДвери в ЕС и НАТО должны оставаться для Украины открытыми, - маршалок Сената Польши
КС отменил победы НАБУ в судах на 5 млрд по иску завода Коломойского, - источникКС отменил победы НАБУ в судах на 5 млрд по иску завода Коломойского, - источник
У Зеленского объяснили "плагиат" в его речи неизменностью позиции УкраиныУ Зеленского объяснили "плагиат" в его речи неизменностью позиции Украины
НАТО подтвердило перспективу членства для Украины при президенте ЗеленскомНАТО подтвердило перспективу членства для Украины при президенте Зеленском
Последние новости
Подгружаем последние новости