Гаагский суд завершил слушания по иску Украины о нарушении Россией морского права
Арбитражный трибунал начал обсуждение дела по существу.
Судьи в Международном суде ООН в Гааге приступают к обсуждению поданного Украиной иска по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.
Об этом сообщил представляющий этот суд юрисконсульт Хуан Игнасио Массун, передает Интерфакс-Украина.
"С этого момента (с момента завершения слушаний - ред.) Арбитражный трибунал начинает обсуждение (дела по существу, - ред.). Сроки принятия арбитражного решения не установлены", - отметил юрисконсульт.
Юрисконсульт пояснил, что по итогам рассмотрения спора будет принято решение, которое может предусматривать возмещение ущерба в соответствии с приложением 7 Конвенции ООН по морскому праву.
Статья 10 приложения 7 Конвенции устанавливает, что "решение арбитража ограничивается предметом спора и в нем излагаются мотивы, на которых оно основано". Статья 11 предусматривает, что "решение окончательно и обжалованию не подлежит, если стороны в споре заранее не договорились о процедуре обжалования".
Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Дмитрий Лобач заявил, что Международному суду ООН в Гааге следует отклонить поданный Украиной иск о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Он пояснил, что претензии Киева по части Черного моря у Крыма основаны на позиции Киева о том, что полуостров - часть Украины. Суд, отметил роSSийский дипломат, не уполномочен рассматривать вопрос о том, является ли Крым частью РФ или Украины, и потому не может рассматривать и вытекающие из этого вопросы, такие, как использование территориальных вод близ Крыма.
Напомним, 10 июня в Гааге начались устные слушания по вопросам юрисдикции по иску "Украина против РФ" о нарушении оккупантами прав прибрежного государства, которые гарантирует Конвенция ООН по морскому праву.
14 сентября 2016 года Украина подала отдельный иск против РФ за нарушение страной-оккупантом Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В мае 2017 прошло первое заседание трибунала, где был создан арбитраж, 19 февраля 2018 года Украина подала свои доказательства.
Ранее в МИД Украины заявляли, что намерены добиваться определения статуса Керченского пролива как международного.
В мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву предписал РФ освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Однако роSSийская сторона заявила, что это трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента, и потому не участвовала в рассмотрении дела и не выражала готовность выполнять распоряжения суда.
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