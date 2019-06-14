?В Брюсселе заявили о попытках РоSSии повлиять на выборы в Европарламент

Еврокомиссия представила отчет о противодействии дезинформации.

На выборы в Европарламент, которые состоялись в конце мая, пытались повлиять из РоSSии с помощью дезинформации.

Об этом говорится в отчете Европейской комиссии, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что собранные доказательства не позволяют говорить об "отчетливой" кампании дезинформации, с помощью которой "внешние источники" пытались вмешаться в выборы. "Однако, собранные факты изобличают продолжающуюся и непрерывающуюся деятельность по дезинформации со стороны роSSийских источников, направленную на подавление явки и влияние на предпочтения избирателей", - говорится в отчете.

Речь идет о широком диапазоне тем - от распространения сомнений в демократической легитимности Европейского Союза до использования тем, вызывающих разногласия, например миграции.

Рабочей группе по стратегическим коммуникациям "Восток" удалось за период с начала 2019 года обнаружить 998 случаев роSSийской дезинформации, по сравнению с 434 случаями за аналогичный период в 2018 году.

В отчете Еврокомиссии также говорится, что были обнаружены вмешательства и других внешних игроков, но не уточняется, каких именно.

Кроме того, политические силы внутри Евросоюза "часто перенимали тактику и риторику, используемую роSSийскими источниками для атаки ЕС и его ценностей". Как пример, в отчете приводится использование пожара в парижском соборе Нотр-Дам для демонстрации "мнимого упадка западных и христианских ценностей в ЕС ".

Напомним, выборы в Европейский парламент в странах Евросоюза начались 23 мая. В этот день голосование прошло в Великобритании и Нидерландах. 24 мая голосование провели для жителей Ирландии и Чехии, а 25 мая - Латвии, Мальты и Словакии. В остальных странах Евросоюза выборы завершились 26 мая.