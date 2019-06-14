Конституционный суд назвал создание НКРЭКУ неконституционным

Создание комиссии, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции.

Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг". В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции.

Об этом пишет "Зеркало недели".

КС признал, что образовав НКРЭКУ своим указом, президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия президента исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЭКУ по сути является центральным органом исполнительной власти, а поэтому согласно Конституции закон должен был определить именно такой ее статус, который предусматривает вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и управление ее работой Кабинетом Министров.

Напомним, НКРЭКУ создала указом президента Петра Порошенко в 2014 году, в 2016 Верховная Рада приняла закон о деятельности комиссии.

Дело о неконституционности Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" находилось на рассмотрении КС с 2017 года.