США продлили санкции против Лукашенко и ряда белорусских чиновников

Американские санкции против Беларуси были введены в 2006.

США продлили санкции против Лукашенко и ряда белорусских чиновников
Фото: investigator.org.ua

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один на год действие санкций в отношении ряда белорусских чиновников, сообщила пресс-служба Белого дома.

Соответствующий документ, адресованный Конгрессу США, размещен на официальном сайте Белого дома, передает Интерфакс-Украина.

В документе указано, что "действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают создавать необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

"По этой причине ограничительные меры, объявленные 16 июня 2006 года, должны продолжать действовать после 16 июня 2019 года", - говорится в документе.

Американские санкции против Беларуси были введены президентом Джорджем Бушем.

В послании, направленном Конгрессу США 16 июня 2006 года, Буш распорядился заморозить финансовые счета президента Беларуси Александра Лукашенко и девяти других высокопоставленных белорусских чиновников, а также запретил американским гражданам совершать с ними какие-либо сделки. Поводом для введения санкций стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными.

Позднее, в 2007-2008 годах, Вашингтон ввел ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим". В октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции в отношении концерна "Белнефтехим" и восьми связанных с ним предприятий нефтехимической отрасли.

В апреле текущего года США продлили до 30 октября приостановку санкций в отношении ряда белорусских предприятий - "Белнефтехима" и его филиала в США (Belneftekhim USA), "Белшины", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", ОАО "Нафтан", "Полоцк Стекловолокно".


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