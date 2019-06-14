В Ивано-Франковске облили фекалиями народного депутата Шевченко

В видеообращении политик назвал заказчиками сторонников "Слуги народа".

В Ивано-Франковске облили фекалиями народного депутата Шевченко
Фото: politeka.net

Вечером 13 июня в одном из парков Ивано-Франковска неизвестные облили фекалиями народного депутата Александра Шевченко. Позже депутат записал видеообращение по этому поводу.

По словам Шевченко, встречу в парке ему назначил Иван Мельник - владелец строительной компании Мельник Груп Девелопмент, сообщивший, что будет со своим деловым партнером. Как утверждает нардеп, деловым партнером оказался местный бандит Мирослав Кальян, "известный в преступных кругах по прозвищу "Патлатый".

"Я встретился с Иваном Мельником и его партнером-бандитом. Они сразу же начали угрожать мне. Требовать, чтобы я не выдвигался в Верховную Раду Украины от города Ивано-Франковска, потому что в округе, как они говорили, должен победить юрист господина Мельника Александр Богачев, которого они пытаются выдвинуть от партии "Слуга народа", - написал Шевченко.

Мельник и "Патлатый" начали угрожать депутату клеветой в СМИ и физической расправой.

"И на эти неадекватные крики я только в ответ посмеялся. А потом под видом работника коммунальных служб города к нам подошел мужчина и облил меня из ведра грязью. Они и дальше кричали и угрожали", - написал Шевченко.

Депутат обратился к правоохранительным органам с просьбой "дать оценку действиям и угрозам преступной группировки", а также к президента Владимиру Зеленскому.

"Господин президент, прошу вас дать оценку этим бандитам, которые, прикрываясь вашим именем, стремятся благодаря рейтингу партии "Слуга народа" проникнуть в Верховную Раду. Очевидно, что стремятся они туда вовсе не для служения народу, а для того, чтобы грабить народ", - подытожил депутат.

На место происшествия вызвали полицию, правоохранители расценивают случившееся как хулиганство.

Александр Шевчено является партнером бизнесмена Игоря Коломойского по курорту Буковель. На выборы президента он шел от партии "Укроп", которую также связывают с Игорем Коломойским.


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