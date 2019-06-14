Ющенко заявил в Генпрокуратуру о конфликте интересов следователя, который объявил ему о подозрении (Документ)

Следователь приходится племянником члена Партии регионов, которому дали квартиру на Институтской, но во время президентства Ющенко распоряжение отменили.

Ющенко заявил в Генпрокуратуру о конфликте интересов следователя, который объявил ему о подозрении (Документ)
Фото: facebook/mysh mark

Третий президент Украины Виктор Ющенко сообщил о конфликте интересов следователя Александра Смитюха, который объявил ему о подозрении. Соответствующее заявление экс-президент подал на рассмотрение в Генпрокуратуру. Об этом он написал на фейсбуке.

"Сообщая меня о подозрении, следователь Смитюх Александр Федорович не уведомил своего руководителя Сергея Горбатюка (начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры – ИФ) о реальном конфликте интересов стоимостью почти 1 млн долл.", - написал Ющенко.

Суть в том, что Смитюх Александр Федорович приходится племянником члена Партии регионов Григория Смитюха, который во времена Леонида Кучмы был заместителем Руководителя Государственного управления делами и в 2004 году получил ордер на квартиру в правительственном квартале Киева – на улице Институтской, 18-А.

Во времена президентства Ющенко, данное распоряжение было отменено, в связи с нарушением требований жилищного законодательства. В дальнейшем по этой квартире был инициирован ряд судебных дел в которых сторонами выступают фирмы, конечным бенефициаром которых является Смитюх Григорий

Фото: Виктор ЮщенкоFB

По ловам Виктора Ющенко, ориентировочная рыночная стоимость квартиры на сегодня составляет примерно $ 940 тыс.

"Наличие родственных отношений между Смитюхом Григорием Евдокимовичем и Смитюхом Александром Федоровичем, спорных правоотношений, которые возникли по указанным судебным спорам относительно квартиры, свидетельствуют о существующем реальном конфликте интересов в уголовных производствах относительно Ющенко Виктора Андреевича", - отмечается на странице экс-президента.

В связи с этим, он обратился с заявлением в Генпрокуратуру относительно проведения проверки указанных обстоятельств и предоставления им правовой оценки.

Напомним,5 июня Генпрокуратура вручила Ющенко подозрение по делу о растрате 540 млн. гривен в деле о выведении резиденции "Межигорье" из госсобственности в 2007 году.

Ющенко отказался давать показания по этому делу, отверг все обвинения ГПУ и назвал расследование "имитацией деятельности".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Парцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоныПарцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоны
Германия и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничестваГермания и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничества
В Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активистаВ Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активиста
Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"
Зеленский внес представление на увольнение ЛуценкоЗеленский внес представление на увольнение Луценко
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской областиСБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской области
Зеленский встретился с ЮщенкоЗеленский встретился с Ющенко
Кернес заявил, что хочет в коалицию с партией "Слуга народа"Кернес заявил, что хочет в коалицию с партией "Слуга народа"
Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотированияДва кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
Ахметовское крыло "Оппоблока" объявило список на выборы РадыАхметовское крыло "Оппоблока" объявило список на выборы Рады
Генпрокуратура проверит правомочность закрытия дела в отношении Иванющенко, - СМИГенпрокуратура проверит правомочность закрытия дела в отношении Иванющенко, - СМИ
Нацкорпус опроверг участие в конфликте в "Барабашово"Нацкорпус опроверг участие в конфликте в "Барабашово"
СБУ заявила о предотвращении теракта в ЗапорожьеСБУ заявила о предотвращении теракта в Запорожье
Генпрокуратура объявила подозрение ЮщенкоГенпрокуратура объявила подозрение Ющенко
Региональные ячейки "Оппозиционной платформы" заявили о возможной фальсификации партийного съездаРегиональные ячейки "Оппозиционной платформы" заявили о возможной фальсификации партийного съезда
Последние новости
Подгружаем последние новости