Со Львовского авиаремонтного завода взыскали 2,9 млн гривен за несвоевременный ремонт двух МиГ-29
В марте 2018 года между Минобороны и предприятием был заключен договор о модернизации двух самолетов МиГ-29.
Хозяйственный суд Киева частично удовлетвоил иск Военной прокуратуры Западного региона и принял решение о взыскании с государственного предприятия "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" в госбюджет Украины 2,9 млн гривен.
Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Отмечается, что в марте 2018 года между оборонным ведомством и заводом был заключен договор о модернизации двух самолетов МиГ-29. В связи с нарушением сроков выполнения работ, исполнитель должен был уплатить штраф, но указанные обязательства в добровольном порядке не выполнил.
"Реагируя на выявленные нарушения и действуя в интересах Минобороны, военной прокуратурой был заявлен иск о взыскании указанных средств за просрочку сроков модернизации военной техники. Суд согласился с доводами прокурора и обязал предприятие уплатить указанные средства", - сообщили в ГПУ.
Напомним, истребитель МиГ-29 вместе с Су-27 - основной боевой самолет Воздушных сил Украины.
В августе прошлого года Львовский г авиационно-ремонтный завод модернизировал два истребителя МиГ-29 до МиГ-29МУ1 и передал их военным.
Всего за 2018 год украинская армия получила около 50 отремонтированных и модернизированных самолетов и вертолетов.
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