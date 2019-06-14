Госкино запретило прокат второго сезона сериала "Сваты", 1+1 media обжалует это решение

Отмечается, что сериал развивает комплекс неполноценности.

Экспертная комиссия Госагентства по делам кино проголосовала за отказ в выдаче каналу "1+1" повторного разрешения на показ второго сезона сериала "Сваты". Об этом сообщает "Детектор медиа".

За отказ проголосовало 15 членов комиссии, один - за разрешение, двое заявили о конфликте интересов, а один член комиссии не участвовал в заседании из-за занятости на съемках.

Член экспертной комиссии Мария Гурская отметила, что в сериале государственные учреждения подписаны на русском языке, а некоторые вывески – на украинском, из-за чего создается впечатление, что Украина интегрирована в роSSийское пространство. Кроме того, сериал развивает в украинский комплекс неполноценности, поскольку семья героев с украинской фамилией выглядит менее образованной, в отличие от семьи с русской фамилией.

Группа 1+1 media заявила, что возмущена отказом Госкино в восстановлении прокатного удостоверения на сериал «Сваты» и намерена обжаловать в суде решение экспертной комиссии.

Напомним, в ноябре 2017 года Министерство культуры Украины внесло актера сериала Федора Добронравова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности и запретило въезд в Украину. Из-за этого, Госагентство по вопросам кино также запретило показ сериала "Сваты".

Студия "Квартал 95" намеревалась обжаловать запрет сериала в международных судах, однако Окружной административный суд Киева отказался удовлетворять иск этот иск. В марте этого года Окружной административный суд Киева отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру Федору Добронравову.

Служба безопасности Украины и Госагентство по делам кино обжаловали разрешение в апелляционном суде, однако проиграли этот иск.