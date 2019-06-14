Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv

К онлайн-кампании #CorrectUA присоединились во многих странах.

Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv

Совет США по географическим названиям принял решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе.

Об этом информирует посольство Украины в США.

Соответствующие изменения в официальных базах Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.

"Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок, чтобы исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США", - отметили в посольстве.

Напомним, с октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev). К акции присоединились более десятки аэропортов мира.

Также The Guardian изменила написание Kiev на Kyiv в стилистическом справочнике.


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