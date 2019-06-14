Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
Расстояние между позициями сил ООС и роSSийскими оккупационными войсками у Марьинки составляет несколько сотен метров.
Королевские пехотинцы дообустраивают ранее занятые позиции в Марьинке, информирует пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.
Согласно сообщению, около месяца назад военные отдельной механизированной бригады им. Короля Данила оборудовали ряд наблюдательных постов в окрестностях Марьинки.
Украинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудование позиций, их укрепление и развитие. Сейчас на направлении в сторону оккупированного пгт Александровка силами пехотинцев сооружены полноценные опорные пункты подразделений.
"Благодаря укреплению позиций подразделения Операции Объединенных сил надежно контролируют указанный участок ответственности фактически вплотную к Донецку. Расстояние между позициями сил ООС и роSSийскими оккупационными войсками на этом направлении кое-где составляет лишь несколько сотен метров", - говорится в сообщении.
Напомним, в сентябре украинские военные освободили хутор Вильный в Луганской области, который находился под контролем боевиков.
В декабре ВСУ взяли под контроль всю "серую зону" на Донбассе.
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