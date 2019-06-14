Кернес заявил, что хочет в коалицию с партией "Слуга народа"

"Мы будем помогать ему, чтобы все получалось из того, что ожидают от него люди".

Кернес заявил, что хочет в коалицию с партией "Слуга народа"
Геннадий Кернес
Фото: Макс Левин

Партия Геннадия Кернеса "Доверяй делам", которая объединилась с "Оппозиционным блоком" для участия в выборах Верховной Рады, хотела бы вступить в коалицию с президентской партией "Слуга народа".

Об этом Кернес заявил в интервью TheBabel.

"Мы видим себя участниками коалиции с партией президента. Мы будем помогать ему, чтобы все получалось из того, что ожидают от него люди", - сказал он.

Кернес также отметил, что общался с Владимиром Зеленским, когда тот руководил студией "95 квартал", а после его избрания президентом они еще не встречались.

Напомним, 20 мая стало известно, что мэры Харькова и Одессы Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах.

Бизнесмен Игорь Коломойский в интервью СМИ заявил, что консультирует "партию мэров". Ранее он также говорил, что готов консультировать новоизбранного президента Зеленского.

7 июня Ахметовское крыло "Оппозиционного блока", "Партия мира и развития", партии "Доверяй делам", "Возрождения" и "Наши" подписали меморандум о совместном участии в выборах. Другая часть "Оппоблока", связанная с Левочкиным и Фирташем, идет на выборы вместе с Виктором Медведчуком.


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